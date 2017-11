Marinha argentina continuará busca por submarino, mas suspende resgate

A Marinha da Argentina informou hoje (30) que a partir de agora continuará com as buscas pelo submarino ARA San Juan, desaparecido há 15 dias, mas não com o resgate, já que o tempo de possível sobrevivência dos 44 tripulantes chegou ao dobro do previsto.

"A integração dos recursos SAR (busca e resgate) disponíveis nacionais, internacionais, estatais e particulares em rede de cooperação destinada à proteção de vidas humanas não encontrou evidência alguma do naufrágio nas áreas exploradas", afirmou o capitão e porta-voz da Marinha, Enrique Balbi.

Perguntado sobre se desta forma as autoridades descartam encontrar sobreviventes, Balbi ressaltou que "até que não haja a localização" do submarino, não será dada uma "confirmação categórica" a respeito, mas alertou que "já se passou o dobro do tempo das possibilidades de resgatá-los".

O Ministério da Defesa e a Marinha continuarão agora com a fase seguinte, que compreende a busca do San Juan no fundo do Oceano Atlântico.

* É proibida a reprodução total ou parcial desse material. Direitos Reservados