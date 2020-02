Marinha alerta para risco de ventos fortes no litoral sul-sudeste

A Marinha divulgou hoje (25) um alerta sobre a possibilidade de ventos fortes atingirem o litoral norte de Santa Catarina, toda a faixa litorânea do Paraná e parte do litoral paulista entre a manhã desta quarta-feira (26) e a madrugada desta quinta-feira (27).

Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha, a formação de uma frente fria poderá provocar ventos de até 74 quilômetros por hora (o que equivalente a 40 nós). Os ventos de direção Sudoeste a Sul deverão atingir mais fortemente o trecho entre o litoral catarinense a partir de Laguna e Santos, no litoral paulista.

A Marinha alerta os navegantes para que não saiam com suas embarcações sem antes consultar os avisos de mau tempo divulgados em seu site e informações meteorológicas atualizadas.

Fenômeno

No domingo (23), banhistas registraram um fenômeno repentino que pegou de surpresa muita gente que aproveitava o carnaval nas praias paulistas. Em meio à ressaca que já tinha atingido parte do litoral paulista na véspera, a súbita elevação da maré provocou uma onda que alcançou os banhistas, arrastando a pertences pessoais e equipamentos de barracas de praia e de ambulantes, como cadeiras e guarda-sóis. Cenas semelhantes foram registradas em várias praias paulistas distantes umas das outras, como Maresias, no litoral norte, e Itanhaém, no litoral sul, onde shows musicais que ocorreriam na praia tiveram que ser cancelados.

Em Santos (SP), o volume de areia carregado pela força d´água forçou a prefeitura a destacar equipes da Secretaria de Serviços Públicos para limpar parte da calçada da orla e de algumas ruas próximas alcançadas pela maré alta, as galerias pluviais e para desassorear os canais de escoamento pelos quais a cidade é conhecida – na praia, alguns dos canais simplesmente desapareceram, encobertos pela areia.