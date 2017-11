Marinha abre processo seletivo para contratar voluntários de nível superior

- Arquivo

O comando do 6º Distrito Naval, com sede em Ladário, abriu o processo seletivo para profissionais de nível superior nas área de Enfermagem, Administração, Comunicação Social, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, uma vaga cada. De acordo com nota divulgada pela Marinha do Brasil, os selecionados vão atuar como oficiais temporários, na prestação do serviço militar voluntário.

A nota diz que inscrição é obrigatória para todos os voluntários e o prazo, aberto na última quinta-feira (16) segue até o dia 15 de dezembro. O próprio voluntário deverá se inscrever por meio de preenchimento dos dados necessários ao processo de cadastramento para o SMV (Serviço Militar Voluntário), via internet.

Serviço - O Aviso de Convocação com as instruções para o cadastramento está disponível para consulta na página - www.6dn.mar.mil.br - do Comando do 6º Distrito Naval, na aba Serviço Militar. As inscrições serão realizadas na página oficial do Comando do 6º Distrito Naval, no endereço www.com6dn.mar.mil.br