Marine Le Pen vota em seu reduto eleitoral do norte da França

A candidata ultradireitista nas eleições presidenciais francesas, Marine Le Pen, votou neste domingo (7) no segundo turno em seu reduto eleitoral de Hénin-Beaumont, no Norte da França. A informação é da Agência EFE.

Com aparência séria e diante de um bom número de jornalistas, Marine, a quem as pesquisas dão como derrotada, votou acompanhada do prefeito da cidade, Steeve Briois.

A candidata da extrema-direita cumprimentou os eleitores do colégio no qual depositou seu voto.

Pouco depois de fazê-lo, rodeada de um grande grupo de guarda-costas, se dirigiu a seu carro e deixou o local.

Marine deve almoçar em família em Hénin-Beaumont antes de viajar para Paris, onde vai acompanhar a apuração dos votos.

Será uma novidade em relação ao primeiro, no qual decidiu organizar a noite do dia de votação em seu reduto do Norte da França, algo pouco comum no país, onde todos os candidatos costumam fazê-lo na capital.

Aos 48 anos, Marine se tornou a segunda mulher a passar para o segundo turno de uma eleição para a presidência, depois da socialista Ségolène Royal em 2007.

Embora nenhuma pesquisa lhe dê a vitória, Marine aspira a atingir um bom resultado contra Macron, o que pode convertê-la na líder da oposição.

