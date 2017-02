Marine Le Pen se recusa a usar véu para se encontrar com mufti no Líbano

Marine Le Pen, candidata da extrema-direita à eleição presidencial da Franca, se recusou nesta terça-feira a colocar um véu para se reunir com o mufti da República do Líbano em Beirute, depois que seus assessores pediram para ela usar um lenço.

Le Pen, que faz uma visita de três dias ao Líbano esta semana, estava programada para se encontrar com o Grande Mufti Muçulmano Sunita, o xeique Abdel-Latif Derian na manhã de terça-feira.

Pouco depois de ter chegado ao escritório, um de seus assessores tentou colocar um véu branco em Marine, que se recusou veementemente.

Le Pen disse que tinha se encontrado no passado com o grande mufti de Al-Azhar do Egito, um dos principais clérigos sunitas do mundo, sem o véu. Le Pen conheceu o Grande Imam de Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, em 2015 e fotos do encontro mostram ela sem o véu.

Após o encontro, o mufti divulgou um relatório dizendo que o uso do véu era um protocolo a ser seguido. "O escritório do mufti lamenta esse comportamento inadequado em tais reuniões", disse o comunicado.

Le Pen disse que ela já havia informado que não usaria o véu e que mesmo assim a reunião foi mantida, "o que deu a entender que não haveria problema", acrescentou a candidata. Fonte: Dow Jones Newswires.

