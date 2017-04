Marine Le Pen diz que pretende "domar" globalização em prol de trabalhadores

A candidata francesa Marine Le Pen, de extrema-direita, reforçou sua campanha pelo voto da classe trabalhadora com promessas de "domar" a globalização e proteger os trabalhadores. Segundo ela, seu rival centrista Emmanuel Macron não conhece a natureza das preocupações das classes mais baixas.

Le Pen disse que protegerá os cidadãos franceses com "patriotismo econômico" e medidas de protecionismo. Ela também se comprometeu a endurecer medidas de segurança durante comício em Nice, cidade francesa onde 86 pessoas foram mortas em um ataque do Estado Islâmico no ano passado.

O segundo turno acontece em 7 de maio. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários