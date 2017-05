Marina: com redução de áreas ambientais, Temer aprofunda retrocessos de Dilma

A ex-ministra e ex-senadora Marina Silva, líder do partido Rede Sustentabilidade, criticou o presidente Michel Temer (PMDB) ao comentar a aprovação de duas medidas provisórias na Câmara que reduzem áreas de proteção ambiental no Pará e em Santa Catarina. Classificando as medidas como um "retrocesso ambiental", Marina afirmou que o governo de Temer aprofunda o "desmonte" da política ambiental da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

"O governo Temer aprofunda os retrocessos no desmonte das políticas de proteção ambiental de sua parceira de chapa", disse Marina, ao publicar notas em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 17. "As MPs abrem caminho para a legalização de grileiros e posseiros, além de autorizar mineração e desmatamento", afirmou.

Na madrugada desta quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou a MP 758 e autorizou redução de áreas protegidas da Amazônia, diminuindo em mais 101 mil hectares o Parque Nacional do Jamanxim, no Pará. Mais cedo, a Casa já havia votado a MP 756 e feito uma mudança de categoria e liberado para exploração uma área de 486 mil hectares da Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim.

O texto também reverte a ampliação do Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, que havia sido promovida no ano passado. As duas MPs ainda têm que ser apreciadas pelo Senado antes de irem à sanção presidencial.

Veja Também

Comentários