Marielle e Anderson serão homenageados hoje e amanhã

Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma série de atos em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e ao motorista Anderson Pedro Gomes são organizados para hoje (13) à noite e amanhã (14) no Rio de Janeiro e várias cidades do país e também no exterior. Nesta quinta-feira o assassinato completa um ano e as manifestações querem cobrar por justiça.

O conjunto de protestos denominado “Amanhecer por Marielle e Anderson” ocorrerá em mais de 20 pontos do Rio e deve contar com atos em outros estados e em cidades da América do Sul, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa.