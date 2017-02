Mariano Rajoy, premiê da Espanha, é reeleito líder do Partido Popular

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, foi reeleito como líder do Partido Popular conservador para um quarto mandato.

Rajoy, de 61 anos, concorreu sem oposição e venceu na noite de sábado com 95% dos votos no congresso do partido em Madri.

O premiê agradeceu os membros do partido, dizendo que "é uma honra porque eu gastei toda minha vida neste partido".

Ele manteve a maior parte da liderança do partido, incluindo Maria Dolores de Cospedal, ministra de Defesa da Espanha, como a vice-líder do partido.

Rajoy se tornou primeiro-ministro espanhol em 2011, quando assumiu o poder durante uma grave recessão econômica. Fonte: Associated Press

