Marginal do Tietê e Ayrton Senna têm 15 km de congestionamento após acidente

Uma colisão entre duas motos, na Marginal do Rio Tietê, provocou fila de cerca de 15 quilômetros de trânsito lento entre a zona norte de São Paulo e a Região Metropolitana. Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu pouco depois das 8h, próximo ao sambódromo do Anhembi, no sentido Castelo Branco. Um dos motociclistas se feriu.

Como reflexo do bloqueio parcial da pista, o congestionamento, por volta das 10h, se estendia até Guarulhos pela Rodovia Ayrton Senna. A Presidente Dutra era, no mesmo horário, a melhor alternativa para os motoristas que chegam à Capital, mas também tinha trechos com velocidade reduzida.

