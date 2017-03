Marginal do Pinheiros, em SP, registra dois acidentes com carro e moto

Dois acidentes entre carro e moto na Marginal do Pinheiros bloquearam na manhã desta sexta-feira, 31, a via no sentido da Rodovia Castelo Branco, na zona sul da capital paulista.

A primeira ocorrência foi registrada às 9h38. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ainda não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas. Uma faixa da pista expressa ficou interditada na altura da Ponte do Morumbi.

O outro acidente aconteceu às 9h50 também na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, nas proximidades da Ponte Estaiada. Duas faixas da pista local ficaram bloqueadas, segundo a CET. A companhia informa que as causas do acidente serão apuradas.

Morte

Na quinta-feira, dia 30, um motociclista morreu após acidente envolvendo, mais uma vez, um caminhão e uma moto na pista central da Marginal do Tietê, na altura da Ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Estaiadinha, no sentido Castelo Branco.

