Marginais a 90 km/h terão quatro ambulâncias

O prefeito João Doria ainda anunciou nesta terça-feira, 10, que deixará quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) fixas nas Marginais do Tietê e do Pinheiros, a partir de dia 25 de janeiro, quando a gestão aumentará o limite de velocidade nas vias e iniciará o programa Marginal Segura. Os quatro veículos fazem parte de 14 ambulâncias entregues nesta terça pelo Ministério da Saúde para renovação da frota na capital. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários