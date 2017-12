Marco lança seleção de artistas para Exposições Temporárias em 2018

As propostas devem ser encaminhadas ao Museu de Arte Contemporânea (Marco) tanto via Correios como pessoalmente. O Museu está localizado na rua Antônio Maria Coelho, 6000, Parque das Nações Indígenas, CEP 79021-170, Campo Grande – MS. - Foto: Edemir Rodrigues

O Museu de Arte Contemporânea (Marco), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), publicou nesta quarta-feira (13.12) no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital de seleção para o Programa de Exposições Temporárias de 2018. Os artistas interessados em expor seus trabalhos nas mostras programadas para o próximo ano podem se inscrever até 28 de fevereiro.

De acordo com o regulamento disponível no edital, os portfólios deverão ser enviados para avaliação da Comissão Curatorial do Museu. As propostas poderão ser inscritas individualmente ou por grupos de artistas. Todo o material especificado deverá constar em envelope ou embalagem apropriada – preferencialmente em tamanho A4 ou no máximo em tamanho A3.

As propostas devem ser encaminhadas ao Museu de Arte Contemporânea (Marco) tanto via Correios como pessoalmente. O Museu está localizado na rua Antônio Maria Coelho, 6000, Parque das Nações Indígenas, CEP 79021-170, Campo Grande – MS.

Espaço das artes

O Marco dispõe de quatro salas para exposições temporárias visando a divulgação do artista contemporâneo e o reconhecimento do artista consagrado e uma sala com exposição de longa duração do seu acervo.

A proposta do edital é incentivar a pesquisa contemporânea em artes visuais, valorizar e promover a arte, com a intenção de torná-la acessível ao público e apresentar novas trajetórias artísticas nas artes plásticas.

O resultado será divulgado no site da FCMS e comunicado individualmente aos selecionados por meio de correio eletrônico (e-mail) fornecido na ficha de inscrição.

Mais informações sobre o Programa de Exposições 2018 poderão ser obtidas no Marco, pelo telefone (67) 3326-7449, de terça-feira a sexta-feira, das 13h às 17h, pelo e-mail marco@fcms.ms.gov.br e no site.