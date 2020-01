MARCO está com inscrições abertas para a segunda turma da Oficina de Férias

Campo Grande (MS) – O Museu de Arte Contemporânea (MARCO), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) superou as expectativas de participantes na primeira turma da Oficina de Férias e continua com inscrições abertas para a segunda turma que acontecerá de 20 a 24 de janeiro, das 14 às 17 horas, direcionada para crianças e jovens de 07 a 13 anos.

A oficina de férias é oferecida por meio de um passaporte cultural que dará direito a cinco dias de muito aprendizado, cultura e integração, onde os participantes aprenderão técnicas de Pintura em Tela, Musicalização, Mangá, Teatro e Isogravura.

Na segunda-feira, os alunos aprenderão Pintura em Tela abordando técnicas de pintura com tinta acrílica, produção de pintura com tema e prática coletiva, desenvolvendo a sensibilidade artística e criativa com a professora Diana Cler, graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e premiada em 3° lugar na categoria Pintura no II Festival das Artes de Campo Grande em 2018.

Na terça-feira, os participantes terão a oportunidade de fazer Musicalização, estimulando a música de forma divertida e prazerosa utilizando o corpo, a voz e alguns instrumentos musicais. Através de brincadeiras e canções variadas, as crianças e jovens poderão ampliar possibilidades de expressão musical trabalhando o ritmo, a improvisação, a coordenação, a lateralidade, a percepção auditiva, a concentração e a alegria em se socializar e se divertir. A professora Viviane Borges é graduada em Artes Visuais e Licenciatura em Música pela UFMS. Fez Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas em Artes, pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP). É professora de Musicalização e do Coral Infantil do Colégio Maria Montessori de Campo Grande e professora de Artes da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Na quarta-feira, é a vez do Mangá, quando serão abordados a introdução ao mundo dos quadrinhos orientais, os gêneros, a leitura e toda a magia por trás dos olhos grandes e coloridos por meio da criação de personagens, estrutura e anatomia, cabeça e expressões. Bruno Godoy (Migalhas) é professor e ilustrador com formação em Artes Visuais e pós-graduação em Mercado e Produção Audiovisual.

Na quinta-feira, a aula de Teatro tem como proposta estimular as percepções, a sensibilidade e criatividade, usando para isso elementos dos exercícios e jogos teatrais para proporcionar ao corpo a possibilidade de manifestar seu mundo interior, abordando espaço, ritmo, direção e improvisação. Yago Garcia é graduado em Artes Cênicas – Teatro e Dança pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e pós-graduado em Cultura Africana pela Faculdade Campos Eliseos. Já atuou em vários grupos de teatro de Campo Grande, entre eles Circo do Mato, Unicórnio e Palco. Participou de vários festivais de teatro nacionais e internacionais. Atualmente atua como professor em escola municipal e participa dos grupos de teatro Identidade Teatral (IT) e Teatral Grupo de Risco (TGR).

Na sexta-feira, os alunos aprenderão a experimentação em Isogravura e impressão em tecido, valorizando poéticas multiculturais das crianças para composição de personagens e de matriz em gravura para estampar camisetas. Israel Zayed é professor graduado pela UFMS – Artes Visuais – Licenciatura – Hab. em Artes Plásticas e Especialista em Relações étnico-raciais, gênero e diferenças no contexto do ensino de história e culturas brasileiras. Cria projetos visuais, quadrinhos e ilustrações para revistas e editoras, além de projetos literários e culturais nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Serviço – O passaporte cultural tem o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pessoalmente pelos pais ou responsáveis de terça a sexta das 7h30 às 17h30 ou sábado e domingo das 14 às 18 horas.

O MARCO está localizado na rua Antônio Maria Coelho, 6000 no Parque das Nações Indígenas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3326-7449.

Contatos para a Imprensa:

Diana Cler: (67) 98159-8038

Viviane Borges: (67) 99216-5093

Bruno Godoy: (67) 98130-8927

Yago Garcia: (67) 99236-1849

Israel Zayed: (67)99182-4100

Texto: Jefferson Benicio – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)