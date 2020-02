MARCO divulga selecionados para as Temporadas de Exposições 2020

Campo Grande (MS) – Saiu o resultado do edital que selecionou artistas para as Temporadas de Exposições Temporárias 2020 do Museu de Arte Contemporânea (MARCO), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. A seleção foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (13 de fevereiro).

Foram recebidas 31 propostas e respeitando todos os critérios estabelecidos em edital foram selecionados 14 proponentes: Alexandre Leoni Gomes, Arlete Cousandier Santarosa, Eliana Regina Almeida, Fabiana Silveira da Silva, Felipe Lopes Siqueira, Jó Medeiros de Aquino, Luciano Denardi Alarcon, Mariana Arndt, Mariana Virgínia Carpio (Coletivo de Artistas), Patrícia Andrea (Coletivo Dodo), Patrícia Pontes Genaro, Raphael Sagarra, Romário Batista, Wendel Fontes dos Santos.

A comissão de avaliação foi composta pela Profa. Dra. Eluiza Bortolotto Guizzi (UFMS), Pedro Guilherme Garcia Góes (Artista plástico e Presidente da Confraria Socioartista), Prof. Me. Roberto Figueiredo (UCDB) e Cristiane Almeida de Araújo Freire (MARCO/FCMS).

Confira também o resultado pelo Diário Oficial Eletrônico 10.093. Mais informações podem ser obtidas no MARCO pelo telefone (67) 3326-7449.

Jefferson Benicio – Fundação de Cultura de MS – FCMS

Foto: Ricardo Gomes