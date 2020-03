Março começa com chuvas isoladas e muito calor

Campo Grande (MS) – O tempo no primeiro dia de março não vai ser diferente de boa parte que foi fevereiro em Mato Grosso do Sul. A meteorologia prevê para este domingo (01.03) tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada, mais uma vez, para as regiões norte e nordeste. Nas demais regiões, o céu é de poucas nuvens e de muito sol.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que as temperaturas devem ficar entre 18°C e 35°C. Enquanto a umidade relativa do ar irá apresentar mínima de 40% e máxima de 95% durante o dia. A intensidade dos ventos é de fraco para moderado com rajadas.

Em Campo Grande o tempo deve ficar nublado a parcialmente nublado, e a temperatura mínima surpreende, registrando 25°C. Confira no mapa como fica as condições climáticas para todo o Estado.

Subsecretaria de Comunicação

Foto: Geone Bernardo