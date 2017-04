Marcio Fernandes solicita suspensão de pedágio da CCR MSVia

Durante a sessão na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (25), o deputado estadual Marcio Fernandes apresentou uma indicação, solicitando que seja suspensa a cobrança de pedágio da CCR MSVia, tendo em vista que a empresa suspendeu as obras de duplicação na BR-163 em Mato Grosso do Sul.

No contrato, consta que até 2020 o trecho da BR 163 dentro do Estado deveria estar com 806km duplicados, porém até o momento somente 138km foram duplicados, o que tem causado revolta na população.

“Nós não podemos pagar por um serviço que não foi prestado. É simples, sugeri ao diretor da ANTT que seja suspensa a cobrança de pedágios até que a CCR corresponda com o que está no contrato. Só não podemos permitir que mais uma vez a população seja prejudicada”, destaca Marcio Fernandes.

Esta é a segunda vez neste mês que o parlamentar trata sobre assunto durante a sessão, primeiramente diante a divulgação de falência da empresa, Marcio Fernandes cobrou rigor no cumprimento do contrato de concessão da BR-163. Afinal a CCR MSVia lucrou cerca de R$ 57 milhões de um saldo total de R$750 milhões.

“Não há como justificar o possível risco de falência como foi defendido pela empresa, o que podemos verificar é que estão cobrando, sem mesmo ter cumprido com os serviços estipulados nos prazos do contrato”, explica o deputado.

