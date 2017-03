Marcio Fernandes entrega duas academias ao ar livre em Rio Verde de MT

Nesta última sexta-feira (10), o deputado estadual Marcio Fernandes (PMDB) esteve em Rio Verde de Mato Grosso para a entrega de duas academias ao ar livre, que devem ser instaladas nos bairros, Jardim Semirames e João de Barro.

Além da vantagem de ter um ambiente agradável para praticar exercícios ao ar livre, os rioverdenses terão aparelhos que ajudam a trabalhar a força muscular e a ativar as articulações. Para o parlamentar é uma maneira de cuidar da saúde. “Já foi comprovado que a prática de exercícios físicos regular previne inúmeras doenças, fico feliz em conseguir atender esta reivindicação antiga do município”, conta Marcio Fernandes.

PMDB

Durante a visita do deputado, o PMDB reuniu os filiados para falar sobre situações em diversos segmentos do município, com a presença do presidente municipal do PMDB, José Armando, a presidente do PMDB Mulher, Lúcia Roque, os vereadores Kid e Cláudio, e demais presentes.

Entre os assuntos discutidos, foi a solicitação de uma emenda do deputado para ajudar a Apae, ele que já destinou através de emenda parlamentar ao município, uma ambulância, parque infantil para o Ginásio de Esportes Eder Maciel e materiais esportivos para as escolas municipais.

Legenda: Presidente do PMDB Municipal, José Armando e deputado Marcio Fernandes durante a entrega dos aparelhos da academia na Praça das Américas.

