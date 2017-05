Marcio Fernandes destina UTI e equipamentos para hospital em visita a Maracaju

O repasse foi autorizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Maracaju / Divulgação

Durante visita a 23ª Festa da Linguiça de Maracaju, o deputado estadual Marcio Fernandes (PMDB), assinou convênio de sua emenda parlamentar que irá contemplar o município na área da saúde, o repasse foi autorizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Maracaju.

Para o deputado, as emendas parlamentares são uma das maneiras enquanto legislativo de beneficiar diretamente a população e conseguir atender as reivindicações, como esta que será direcionada ao Hospital Soriano Corrêa da Silva, através de uma UTI móvel, seis poltronas hospitalares para acompanhantes, três mesas cirúrgicas, foco cirúrgico e cama para parto (motorizada). Foi uma solicitação atendida pelo parlamentar, através do prefeito Maurílio Azambuja, o presidente da Câmara dos Vereadores, Hélio Albarello e o secretário de Governo Municipal, Frederico Feline.

Segundo o prefeito, Maurílio Azambuja, esta é a maior emenda que o município já recebeu de um deputado estadual. “A saúde de Maracaju vai continuar sendo referência graças a esta importante parceria do Marcio Fernandes com este município, nosso muito obrigado”, destacou o prefeito.

“Sempre fui parceiro desse município, tenho um carinho especial por Maracaju que sempre me recebe muito bem, procuro retribuir atendendo as reivindicações dos maracajuenses”, diz o deputado Marcio Fernandes.

Investimentos

Maracaju já teve outras emendas destinadas pelo deputado Marcio Fernandes, como na área da saúde: Duas ambulâncias, três anos consecutivos foram destinados equipamentos para o Hospital Soriano Corrêa da Silva e reforma do Centro de Saúde Olívio Ferreira. Na área da educação: Construção da quadra na Escola Municipal João Batista Lino Braga. Na área social: Revitalização da praça da Vila Margarida e parquinhos infantis nos CEI’S Nossa Srª Auxiliadora, São Benedito, Mª Dalphina Resende.

