Marcio Fernandes busca parcerias para empreendedorismo nas escolas

Nesta quarta-feira (26), o deputado Marcio Fernandes (PMDB), esteve acompanhado do diretor de operações do Sebrae, Tito Estanqueiro e a gerente da unidade de orientação empreendedora do Sebrae, Lissandra Daudt para audiência com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad e a secretária de educação, Ilza Matheus, onde foi discutida a implementação do Programa de Educação Empreendedora nas escolas da capital.

Como autor da Lei 4.789/17 que instituiu o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor nas escolas públicas e privadas em Mato Grosso do Sul, o deputado Marcio Fernandes fez parceria com o Sebrae-MS, através do Programa Nacional de Educação Empreendedora que já acontece no Estado, mas tem a intenção de ampliar, e o primeiro passo seria na capital.

“Como defensores do empreendedorismo temos que unir forças para colocar esse projeto em prática, os resultados são a longo prazo, porém temos que plantar a semente nesses jovens e ajudarmos a traçar caminhos com novas perspectivas, principalmente num cenário de crise em que vivemos”, explica o deputado.

Para o diretor de operações do Sebrae, Tito Estanqueiro, esta é uma grande oportunidade para atingir o sonho da instituição no Estado, que é levar o ambiente de inovação do emprendedorismo para todas as escolas em Mato Grosso do Sul, acredita-se que com estas parcerias em dois anos, seja possível atingir todas as escolas em Campo Grande. “Essa percepção do deputado Marcio, da importância do empreendedorismo no futuro dos jovens é importante para tornarmos esse sonho possível”, destaca Tito.

Além da Lei 4.789/17 que ampara este projeto, o deputado Marcio Fernandes garantiu ao Sebrae a destinação de uma emenda parlamentar através da secretaria de educação de Campo Grande, para auxiliar na implantação deste programa nas escolas.

