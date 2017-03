Marchas contra a União Europeia e OTAN ocorrem em Roma

Dois protestos contra a União Europeia (UE) ocorreram em Roma nesta tarde, escoltadas e monitoradas pela polícia, após uma cúpula na cidade do bloco que reforçou seus pilares de união, no dia do seu aniversário de 60 anos.

A televisão estatal italiana, Rai, divulgou que a polícia impediu dezenas de manifestantes de chegar às marchas. Um dos líderes dos protestos, Tommaso Cacciari, reclamou que cerca de 150 pessoas, que chegaram de ônibus de cidade do nordeste da Itália, não conseguiram participar.

Os protestos uniram pessoas que se opõem ao formato da União Europeia, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e a um projeto de um trem de alta velocidade na Itália.

O Coliseu e diversos pontos turísticos, como museus foram fechados, com medo de tensões entre manifestantes e polícia.

Mais cedo, manifestações a favor da UE ocorreram de forma pacífica em Roma. Fonte: Associated Press.

