“Marcha para Jesus” acontece no sábado em Campo Grande

A ‘Marcha para Jesus’ é um evento internacional e interdenominacional (ou seja, realizado conjuntamente por diversas denominações evangélicas) que ocorre anualmente em milhares de cidades do mundo. Entre 1994 e 2000 foi realizada como um evento global, ocorrendo em cerca de 170 países na mesma data.

Em um cenário de crise e incertezas é preciso a união de forças para lutar em defesa da vida. Segundo o presidente do Conselho de Pastores de Campo Grande, Bispo Antonio Toneti “a Marcha representa a presença de Deus na terra, trazendo cura para um país que está ferido e esperança de um novo tempo às pessoas.”

Com slogan “500 ANOS DA REFORMA QUE AINDA TRANSFORMA”, o evento pretende alcançar o maior número de pessoas e de várias religiões, para que juntas realizem uma grande manifestação de fé. Além disso, a ‘Marcha para Jesus’ faz parte do Circuito Cultural da Música Gospel, alusivo ao aniversário de Campo Grande. É também um exemplo de força e cidadania.

O evento é realizado pelo Conselho de Pastores de Campo Grande (AEVB), Conselho de Pastores do Mato Grosso do Sul (CONSEPAMS), Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil (CONCEPAB), Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (FENASP) e igrejas evangélicas, sendo uma iniciativa que visa à unidade entre as pessoas que lutam pelos valores da família e que buscam a melhoria no país.

Além da marcha, haverá apresentações culturais com os cantores gospel, Gabriela Rocha, David Quinlan e bandas locais, bem como arrecadação de alimentos não perecíveis. A concentração será às 14 horas, na Praça do Rádio Clube.

