Marcas apostam no Dia do Consumidor para oferecer descontos e promover ações especiais

Dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor - Divulgação

Dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor, uma data especial para o comércio. E, para celebrar, diversas marcas e estabelecimentos estão com eventos e promoções especiais para os clientes.

De acordo com uma pesquisa realizada recentemente pelo Google, esta é uma data com peso cada vez maior no calendário de compras. Quase um terço dos entrevistados conhecem o Dia do Consumidor, e praticamente dois terços dizem ter encontrado as promoções que procuravam em 2018. A expectativa de grande parte dos comerciantes é de que em breve se torne uma espécie de “Black Friday do primeiro semestre”.

Entre as mais tradicionais, as Pernambucanas oferecem várias promoções, principalmente para a compra de celulares. A Renner também preparou descontos de até 15% em produtos de diversos setores. As Lojas Americanas fizeram um saldão durante toda a semana e o Carrefour também estendeu suas promoções da Semana do Consumidor até o dia 17 de março, inclusive para a linha de eletroeletrônicos.

Alguns estabelecimentos também prepararam ações especiais. O Shopping Campo Grande, por exemplo, vai oferecer um espaço com café, água aromatizada e bombons no lounge em frente ao Clube Gourmet, das 14 às 20h, para os clientes que passarem por lá. A proposta é fazer uma homenagem aos consumidores pela data.