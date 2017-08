Maratoninha leva centenas de crianças para altos da Avenida Afonso Pena

Campo Grande sediou neste domingo o Circuito Caixa de Maratoninha/2017. O prefeito Marquinhos Trad acompanhou a edição do evento com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra.

“Este é um evento que reúne a família e não poderia ser diferente a participação de pais e filhos. Esta é uma iniciativa para incentivar as crianças a praticar o esporte. É uma competição que melhora o comportamento e principalmente a solidariedade. O exemplo é da criança que caiu e a outra parou de correr para levantar o colega. Este é um grande exemplo para todos nós”, disse Marquinhos.

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte o Atletismo é um esporte simples e que precisa somente de um tênis.

“São crianças pequenas que participam da corrida. É muito importante o incentivo do esporte nesta faixa etária”, disse Rodrigo.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), destacou a segurança do evento. “As pistas estão bem sinalizadas. Nós apoiamos o evento desde a montagem das arquibancadas. Este é um trabalho que terá continuidade no primeiro domingo em família”, frisou Janine.

Participaram da competição mais de 1.500 crianças com idade entre 6 e 12 anos. A prova que tem um percurso de 300m foi dividida em categorias de acordo com a faixa etária do participante, apresentado também baterias para jovens portadores de necessidades especiais.

Todos os participantes receberam um kit da competição, contendo camiseta, boné e lanche. Após a prova todos os atletas-mirins são premiados com medalhas, e os vencedores de cada bateria ganham uma bicicleta como premiação.

