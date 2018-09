Maracaju recebe visita técnica de secretário de Estado de Infraestrutura

Secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva, vistoriou obras em Maracaju - Divulgação

Dando continuidade às visitas técnicas em Mato Grosso do Sul, o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva, vistoriou na última segunda-feira (24) as obras em Maracaju. “Semana passada estivemos em seis cidades e retomamos hoje nossa vistoria técnica. Verificamos aqui que o andamento das obras segue em bom ritmo. São investimentos expressivos que tem como objetivo único dar mais qualidade de vida para população”, explicou.

Atualmente o município recebe por parte do Governo mais de R$ 129,3 milhões em investimentos, que vão desde obras de saneamento, asfalto, passando por novas moradias para a população. Deste montante, R$ 96, 9 milhões são destinados para obras civis e estradas, R$ 13,7 milhões para casas e R$ 18,6 milhões para saneamento básico. “Nós atravessamos períodos adversos na economia do País nos últimos três anos e meio, mesmo assim conseguimos trazer bons investimentos para os municípios do estado. Maracaju é mais uma cidade que teve um dos grandes incrementos na questão do saneamento, sem falar nas outras obras”, pontuou.

Uma das obras vistoriadas pelo secretário foi a pavimentação e implantação da bacia de detenção no Bairro Cambaraí e Jardim São Sebastião, que recebe investimentos de R$ 1,9 milhão e já está quase pronta, 72% executada. Outro destaque foi a implantação e pavimentação do acesso ao Núcleo Industrial, na MS-162. Também estão em execução no município, a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, com investimentos de R$ 7,9 milhões; a restauração asfáltica das Avenidas Marechal Deodoro, Mário Correa e Marechal Floriano, com recursos de R$ 4,2 milhões; três frentes de trabalho no Distrito de Vista Alegre, onde acontecem serviços de pavimentação, cujos valores chegam a R$ a 1,9 milhão; a implantação da rodovia municipal com cascalhamento no trecho entre o entroncamento da MS-462 e o entroncamento da MS-164, numa extensão e 9,5 quilômetros e R$ 458,3 mil e ainda no trecho do entroncamento da MS-164 e o entroncamento da MS -166, com 11,9 quilômetros e investimentos de R$ 832,5 mil.