Maracaju recebe mais de R$ 81 milhões em investimentos do Governo do Estado

No primeiro ato após o retorno das férias, o governador Reinaldo Azambuja entregou obras emblemáticas e anunciou novos investimentos para Maracaju neste sábado (27). No total são R$ 81,2 milhões em projetos executados ou a serem executados nas áreas de infraestrutura , educação e saneamento básico que vão melhorar a qualidade de vida da população do município. Ao participar da solenidade, o governador fez um importante anunciou para os moradores da região: “A gente sabe da dificuldade e acertamos com os secretários que vamos repassar R$ 140 mil mensais para o Hospital de Maracaju”.