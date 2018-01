Maracaju recebe mais de R$ 81 milhões em investimentos do Governo do Estado

Campo Grande (MS) – No primeiro ato após o retorno das férias, o governador Reinaldo Azambuja entregou obras emblemáticas e anunciou novos investimentos para Maracaju neste sábado (27.1). No total são R$ 81,2 milhões em projetos executados ou a serem executados nas áreas de infraestrutura , educação e saneamento básico que vão melhorar a qualidade de vida da população do município. Ao participar da solenidade, o governador fez um importante anunciou para os moradores da região: “A gente sabe da dificuldade e acertamos com os secretários que vamos repassar R$ 140 mil mensais para o Hospital de Maracaju”.

“Estamos entregando hoje obras importantes para Maracaju, e muitas delas eram sonhos antigo das pessoas que vivem aqui”, afirmou Reinaldo Azambuja. Foram entregues a restauração das avenidas Marechal Deodoro da Fonseca, entre as ruas Benjamin Constant e Franklin Pereira Ribeiro; a Mário Corrêa, entre as ruas Apa e a perimetral Airton Senna da Silva e Marechal Floriano Peixoto, no trecho entre o anel rodoviário e Rua Dois. O investimento totalizou R$ 4,1 milhões. Com a execução desses projetos, a cidade ganhou 10 km de pavimentação e sinalização vertical e horizontal nova, garantindo assim mais segurança aos usuários das vias urbanas.

Reinaldo Azambuja também entregou a pavimentação asfáltica dos 49 k da rodovia MS-460, entre o km 14 até o entroncamento da MS-162 e desse local até o entroncamento da BR-060. Nesse projeto emblemático e de grande importância para a economia da região, foram aplicados R$ 65,2 milhões.

O governador fez a entrega também de um caminhão basculante para a regional da Sanesul, que assim poderá agilizar o atendimento à população de Maracaju. E os alunos da Escola Estadual Cambaraí poderão retornar às aulas neste ano com as salas climatizadas.

Foram realizados atos também para novos investimentos para a comunidade de Maracaju. Reinaldo Azambuja assinou ordem de serviço (que dá autorização para o início dos trabalhos) para a reforma e ampliação da Escola Estadual Padre Constantino de Monte, onde serão investidos R$ 806 mil. A escola conta com 15 salas de aulas e atende 125 alunos do ensino médio em tempo integral (Escola de Autoria). O projeto prevê a troca de pisos, manutenção de esquadrias, troca do forro, intervenções na cobertura e reforma geral dos banheiros dos alunos, que sofrerão adequações com relação a acessibilidade.

O governador Reinaldo Azambuja também assinou autorização para a reforma geral da Escola Estadual Manoel Ferreira Lima, com investimentos de R$ 4,3 milhões. Com 1.200 alunos distribuídos em 35 turmas, a unidade escolar é uma das mais antigas e também a que atende o maior número de estudantes. A EE Manoel Ferreira Lima passou a fazer parte da rede estadual de ensino em 1982 e a sua reforma é uma reivindicação antiga. “Antes de fazer parte do Estado, o local já funcionava como escola do município, mas nunca passou por reformas, só reparos”, explica a diretora Silvana Pádua de Oliveira Perosa. Na escola será implantado também um sistema de energia solar.

Reinaldo Azambuja também autorizou a licitação da obra de controle de enchentes no bairro Cambaraí, no Jardim São Sebastião (orçado em R$ 1,9 milhão), às margens da rodovia BR-267. Entre os serviços a serem executados estão a readequação e ampliação da rede de drenagem em quase 700 metros. Foram assinados ainda autorização de licitação para obras de pavimentação e drenagem nas vias urbanas da cidade.

Também foi assinado ordem de serviço para construção de dois reservatórios metálicos com capacidade para 1.000 litros – Centro de Reservação Alto das Palmeiras e Centro de Reservação Vivendas do Sul, com aplicação de recursos da ordem de R$ 1,3 milhão e autorização para licitação da obra do sistema de abastecimento de água da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), projeto que vai receber R$ 3,1 milhões.

Além dessa obra que vai melhorar o abastecimento de água da cidade, o Governo do Estado, por meio da Sanesul, está investindo R$ 7,8 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Maracaju, com a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com capacidade para tratar 50 litros de esgoto por segundo e construção de duas estações elevatórias e redes coletoras.

“O governador está voltando hoje das férias com grandes obras em Maracaju, obras que garantem o desenvolvimento e qualidade de vida no nosso município”, afirmou o prefeito municipal Maurílio Azambuja.

Participaram da solenidade os deputados estaduais Enelvo Felini, Márcio Fernandes, Zé Teixeira, Barbosinha e Felipe Orro; o deputados federal Geraldo Resende, os secretários de Estado Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Marcelo Miglioli (Infraestrutura), Maria Cecília Amendola da Mora (Educação)

Paulo Yafusso e Bruno Chaves, Subsecretaria de Governo (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro