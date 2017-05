Mara Caseiro participa de torneio do Dia do Trabalhador em Naviraí

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) participou nessa segunda-feira (1º) do tradicional Torneio de Futebol Suíço do Dia do Trabalhador, realizado pela Associação de Moradores do bairro Harry Amorim Costa, em Naviraí.



O evento é promovido anualmente pelo líder comunitário Apolônio Cândido dos Santos, popularmente conhecido por “Popó”, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal.



Também participaram do evento secretários municipais, o vereador Márcio Araguaia e a gerente de Assistência Social Telma Minari, representando o prefeito Doutor Izauri, entre outras lideranças políticas.



Todos foram unânimes em ressaltar o trabalho sério e responsável desenvolvido por seu "Popó" pela comunidade do bairro.



Em seu discurso, Telma Minari destacou a importância da união entre prefeitura, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa pelo bem da comunidade e pela retomada do desenvolvimento de Naviraí.



Além de destacar o trabalho desenvolvido por seu Apolônio, Mara Caseiro reafirmou sua parceria e sua disposição em continuar defendendo os interesses de Naviraí, além de destinar emendas que possam colaborar para o crescimento do município.



BR-163



Ainda durante o evento, o vereador Márcio Araguaia aproveitou para fazer um apelo. Solicitou que a deputada Mara Caseiro cobre a empresa CCR Via sobre a retomada das obras de duplicação da BR-163.



De acordo com ele, a paralisação dos trabalhos já ocasionou a dispensa de mais de 300 trabalhadores, o que agrava a crise financeira local.



"Já fizemos um requerimento em conjunto com o deputado Onevan de Matos para que a empresa se manifeste e venha à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos. Não vamos deixar de cobrar, até porque o pedágio continua sendo cobrado", explicou a parlamentar.

