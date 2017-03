Deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), com a Delegada Ariene Nazareth Murad de Souza (DEAM) / Divulgação

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), proponente da sessão solene, entregou a honraria a uma motorista de ônibus, uma delegada e uma secretária de Estado. Em diferentes atividades, elas demonstram o poder de trabalho e de força das mulheres de Mato Grosso do Sul.

Mara entregou o troféu à titular da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), Elisa Cléia Rodrigues Nobre, a titular da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), Ariene Nazareth Murad de Souza, e a motorista de ônibus Fátima Aparecida do Nascimento.

"São mulheres guerreiras, fortes, valentes, especiais, trabalhadoras e criativas. Cada uma em sua área, mostrando a garra feminina e a importância da igualdade de gêneros, em todos os setores de nossa sociedade", comentou a deputada.

A inserção das mulheres no mercado de trabalho foi uma das tônicas dos discursos. Além da dificuldade em arranjar emprego, a mulher também enfrenta problemas como a remuneração diferenciada exercendo a mesma função e a longa jornada de trabalho, incluindo o serviço remunerado e as atividades domésticas.

Atualmente, mulheres não chegam a ocupar 10% das vagas em cargos de diretoria executiva no Brasil. Segundo a previsão do Fórum Econômico Mundial, será preciso esperar até 2095 para haja o mínimo de igualdade no mercado de trabalho entre homens e mulheres, caso o ritmo das transformações continue o mesmo.

"Vale lembrar que a inserção ou recolocação de nossas mulheres no mercado de trabalho é uma das ferramentas mais poderosas que existem para romper o ciclo da violência. Isso porque, mulher empregada, ganhando dinheiro, deixa de ser dependente do companheiro agressor. Toma as rédeas de sua própria vida", enfatizou Mara Caseiro.

Durante palestra no evento, a desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, primeira mulher a ocupar a presidência do TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), disse que a garantia de acesso ao mercado de trabalho deve ser escopo primordial na elaboração de políticas públicas eficientes.

“As mulheres precisam assumir os postos de importância nas instituições públicas, nas empresas privadas e em todos os segmentos de poder da nossa sociedade. Trata-se de uma tarefa árdua e que demanda muito tempo", opinou.

A sessão foi uma parceria entre as deputadas Mara Caseiro, Antonieta Amorim (PMDB) e Grazielle Machado (PR). Juntas, elas homenagearam nove mulheres de destaque na sociedade sul-mato-grossense.

São elas: a primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Martinho Lescano Trad; a empresária Cleonice Aparecida Valêncio; a cerimonialista Cacilda da Silva Seraphim; a empresária e ex-prefeita de Itaquiraí, Sandra Cassone, a agente de saúde Inês Hunhoff e a vereadora Cleisy Maira Paes Souza Milleo.

O troféu Celina Jallad foi instituído pela Resolução 03/2011. Celina faleceu em 28 de fevereiro de 2011 e se destacou no Legislativo estadual pela contundente atuação em defesa dos direitos das sul-mato-grossenses.

