Reforma de escolas no interior está na pauta de demandas para o ministro da Educação

Integrante da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro (PSDB) participou na manhã desta segunda-feira (21) de um encontro com o ministro da Educação, Mendonça Filho na Casa de Leis do Estado. A parlamentar aproveitou a agenda institucional do ministro e, na companhia do senador Pedro Chaves (PSC), entregou solicitações para a viabilização de recursos para a reforma geral das Escolas Estaduais Eldorado e Silo Vargas Batista, do Distrito do Morumbi, ambas do município de Eldorado; Escola Estadual Leopoldo Dalmolin, de Itaquiraí; Escola Estadual Professora Terezinha dos Santos Mendonça, de Mundo Novo, Escola Estadual Professor Cleto de Morais Costa, de Tacuru.

“Tive o prazer de entregar em mãos, juntamente com o senador Pedro Chaves, antigas solicitações já feitas nesta Casa de Leis, pedindo a reforma das nossas Escolas Estaduais na região do Conesul”, disse a deputada.

Segundo Mara, o documento fora encaminhado na sessão ordinária da última quinta-feria (17/08), em caráter reiterativo, ao governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), com cópia a secretaria de Estado de Educação, Maria Cecilia Amêndola da Motta, e ao senador Pedro Chaves dos Santos Filho (PSC).

“Desta forma, pude reiterar as solicitações, e pedir ao ministro Mendonça Filho, um olhar cuidadoso com os vários projetos que hoje temos no FNDE. Onde, estamos solicitando a liberação de recursos para reformar, não só as escolas mencionadas nessas solicitações entregue agora, mas para várias outras escolas dos municípios do Conesul do Estado. Entendemos que essas reformas trazem condições físicas, proporcionando ambiente adequado e harmonioso não só para os alunos, mas para o administrativo e professores das escolas”, explicou.

