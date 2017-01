Manutenções na rede de esgoto aumentam em períodos de chuva

Por mau uso da rede de esgoto, as equipes de manutenção da Águas Guariroba chegam a realizar, em média, mais de 550 desobstruções da tubulação a cada mês. Em períodos de chuva, este índice chega a ultrapassar 750 serviços executados na rede. O aumento ocorre principalmente por ligações irregulares de imóveis que lançam a água de chuva na tubulação de esgoto.

De acordo com a coordenadora de serviços da concessionária, Maira Tiguman, o número de ocorrências por extravasamentos na rede de esgoto chegou a 755 casos em dezembro, mês em que se inicia o verão e a temporada de chuvas. "No mês de junho, quando tivemos pouca chuva, tivemos 446 casos de extravasamentos da rede de esgoto na cidade. Em dezembro o número saltou para 755", aponta.

Ainda conforme a coordenadora Maira, é importante que os imóveis façam a conexão correta da tubulação de esgoto para a rede pública para evitar os extravasamentos, que representam perigo de contaminação para a população. "A forma correta de planejar a rede interna de esgoto é prever a instalação de caixas de gordura e de passagem e sempre lançar a água da calha e dos quintais na rede pluvial. A tubulação de esgoto não está preparada para receber água das chuvas", comenta.

Além de vazamentos, o uso incorreto da rede de esgoto pode gerar transtornos como mau cheiro dentro da residência e entupimento dos sanitários e ralos.

Outra ação importante que contribui para o bom funcionamento da rede de esgoto é não jogar restos de alimento e óleo na pia da cozinha ou lixo nos ralos e vaso do banheiro. "Material indevido lançado na rede de esgoto também provoca extravasamentos", alerta.

O retorno de esgoto da rede pública deve ser informado imediatamente para a Águas Guariroba. Para solicitar o serviço de manutenção, basta entrar em contato pelo teleatendimento nos telefones 0800-642-0115 ou 115 ou pelo Whatsapp 99123-0008. As equipes de atendimento também estão disponíveis através do site e da fan page da empresa no Facebook.

Em casos de ligação irregular de água de chuva na rede de esgoto em um imóvel, a concessionária faz o registro e encaminha para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), órgão responsável pela fiscalização deste tipo de irregularidade. A situação pode resultar em notificação ou multa pelo poder público.

