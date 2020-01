Manutenção Preventiva é tema do primeiro Direção Viva de 2020

Campo Grande (MS) – Chegou a época do ano em que as pessoas mais utilizam o veículo para passear com a família ou pegar a estrada para curtir as férias. Mas, antes do lazer, é preciso fazer uma boa revisão no carro para garantir uma viagem feliz. Por isso, o primeiro vídeo de 2020 do programa Direção Viva do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), traz informações importantes sobre como fazer a manutenção preventiva do seu veículo.

Conforme a agente de fiscalização de trânsito do Departamento, Claudia Gomes, o primeiro o item que deve ser checado é o estado dos pneus. “É importante também calibrar os pneus com a pressão indicada pelo fabricante”, comenta.

Claudia ressalta que é necessário verificar se o estepe também está calibrado e dentro do prazo de validade. “Veja também se as luzes de seta, de ré e os faróis estão funcionando. E claro, o documento do carro e a carteira de habilitação devem estar em dia”,concluiu.

Direção Viva

O Direção Viva é mais uma ferramenta do Detran-MS, que de forma clara e objetiva tem como o intuito principal de deixar o usuário informado, com dicas de segurança, de documentação e de educação para o trânsito. O programa está rolando nas redes sociais do Departamento, TV Assembleia e nas TV’s de algumas agências do órgão, com o objetivo de desmistificar em forma de vídeo, alguns temas importantes, mas que muitos ainda têm dúvidas.

Assista o Direção Viva desta semana, clique aqui.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)