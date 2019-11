Manutenção emergencial prejudica abastecimento de água em bairros da Capital

Da Redação com Assessoria

A empresa orienta a população a economizar neste período - Foto: Ilustração/EBC

A Águas Guariroba afirmou nesta sexta-feira (1), que o abastecimento de água, em algumas regiões da Capital, está temporariamente prejudicado devido a manutenção emergencial no sistema de bombeamento.

De acordo com a Concessionária, o abastecimento de água deverá ser restabelecido gradativamente neste sábado (02). Equipes técnicas da Águas Guariroba já trabalham para solucionar o problema.

As regiões afetadas são: Vivendas do Bosque, Coophafe, Giocondo Orsi, Monte Castelo, Planalto, Vila Sobrinho, Santa Mônica, Vila Margarida, Estrela do Sul, Otávio Pecora, São Francisco, Coophasul, Parque Laranjeiras, Santa Carmelia, Coophatrabalho, Panamá, Petropolis, Jd. Aeroporto, Talismã, Jd. Seminário, Mooca, Santa Luzia, Popular, Nova Campo Grande.

A empresa orienta a população a economizar neste período, reservando a água das caixas d’água para atividades essenciais. Casos emergenciais, como unidades de saúde e escolas, serão atendidos por meio de caminhões pipa.