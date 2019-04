Manuais eletrônicos orientam atos administrativos de pessoal

Campo Grande (MS) – Para fomentar ações de desburocratização e simplificar procedimentos da Administração Pública, a Superintendência de Gestão da Folha de Pagamento disponibiliza, por meio do Portal do Servidor, manuais eletrônicos que orientam atos administrativos de pessoal.

Desenvolvidos para facilitar o acesso dos servidores dos setores de Gestão de Pessoas de todo o Estado, os manuais atendem a política de modernização do Governo, que preconiza a utilização de processos eletrônicos para promover a mudança de cultura no ambiente de trabalho.

“São orientações que ficam disponíveis de maneira segura, organizada e de fácil acesso para os servidores da ativa e inativos”, destaca o superintendente de Gestão da Folha de Pagamento, Paulo Lopes.

Na mesma linha, o secretário Roberto Hashioka frisa que a modernização da administração pública estadual está em consonância com o contínuo processo de aperfeiçoamento do modelo de gestão implementado pelo governador Reinaldo Azambuja. “Ao modernizar a gestão pública, estamos investindo no cidadão sul-mato-grossense”, reforça.

Para a superintendente de Gestão da Vida Funcional, Maria Lucélia Pereira Lima, a versão eletrônica dos manuais atendem as práticas inovadoras e integradas, e também alinhadas às tendências atuais. “Além de servirem de guia para auxiliar órgãos e entidades, os manuais avançaram nos quesitos facilidade e modernidade”, elenca a gestora responsável pelo setor que desenvolveu as publicações.

Os manuais estão disponíveis no site www.portaldoservidor.com.br. O link “Acesso a Informações/Manuais Diversos” lista manuais relacionados à nomeação, posse, entrada em serviço, redistribuição, remanejamento, remoção, aproveitamento, disponibilidade, estágio probatório, progressão funcional, vacância, readaptação, demissão e exoneração.

Pela ferramenta, também é possível acessar por meio do link “Acesso a Informações/Direitos do Servidor”, orientações relacionadas a férias, afastamentos, quinquênios, vantagens diversas, pensões judiciais, gestão por competência, vida funcional e registro de tempo de serviço.

Texto e Foto: Elaine Paes, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).