Manobrista bate carro e provoca uma morte no Centro de SP

O manobrista de um valet foi preso na madrugada deste domingo, 5, no Centro de São Paulo, depois de colidir o carro com outro, o que causou a morte de uma pessoa e deixou outras três feridas. As informações são da Polícia Militar do Estado, e a ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial (Bom Retiro).

Segundo a PM, o funcionário de um valet estava com sinais de embriaguez. De acordo com a Polícia Civil, foi registrado 0,34 miligramas de álcool por litro de ar no teste do bafômetro, o que já o enquadraria em crime de trânsito.

O acidente ocorreu por volta da 1h na esquina das ruas Conselheiro Nébias e dos Gusmões. A vítima fatal e os feridos estavam no veículo contra o qual o manobrista colidiu. O Corpo de Bombeiros da capital atendeu ao chamado e encaminhou duas pessoas conscientes para a Santa Casa. O terceiro ferido foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas.

O homem foi preso por homicídio e levado para audiência de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, onde o juiz determinará se o mantém preso ou se responderá em liberdade.