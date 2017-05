Manifestantes se reúnem em campo de golfe de Trump

Cerca de 200 manifestantes se reuniram no campo de golfe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos arredores de Los Angeles, e se espalharam pela grama de maneira a formar a palavra "resistir".

O grupo, que se autodenomina "Indivisível San Pedro", organizou a manifestação no sábado, em um parque público situado dentro do Trump National Golf Course, em Rancho Palos Verdes.

Peter Warren, um jornalista aposentado, informou ao Los Angeles Times que o grupo queria protestar contra as políticas de Trump e pedir a renúncia de retornos de impostos.

