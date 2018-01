Manifestantes que apóiam o governo protestam no Irã

Esses comícios são uma demonstração de força em relação aos protestos contra o governo que estouraram em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã, em 28 de dezembro, posteriormente chegando a várias cidades - Foto: O Globo

A TV estatal do Irã mostrou neste sábado apoiadores do governo reunindo-se, um dia depois de o ministro das Relações Exteriores dizer que o movimento dos Estados Unidos para chamar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU foi outro erro da administração do presidente Donaldo Trump.

A emissora estadual mostrou manifestações pró-governo em várias cidades, nas quais centenas de pessoas estão acenando a bandeira iraniana e cantando slogans contra os EUA e Israel.

Esses comícios são uma demonstração de força em relação aos protestos contra o governo que estouraram em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã, em 28 de dezembro, posteriormente chegando a várias cidades. Os protestos haviam sido provocados por um aumento dos preços dos alimentos em relação ao aumento do desemprego.