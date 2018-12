Manifestantes protestam durante a COP24 na Polônia

A COP24, Conferência do Clima das Nações Unidas, que ocorre em Katowice, na Polônia, está cercada de segurança e tensões. Manifestantes marcharam pela cidade em protesto pelo que julgam ser ações insuficientes para o combate ao aquecimento global.

O protesto reuniu manifestantes da Índia, dos Estados Unidos e vários países europeus. Com cartazes e palavras de ordem, eles afirmavam que o tempo é curto e é necessário salvar a Terra.

Na COP24, os delegados que representam os países discutem as regras para garantir a execução do Acordo de Paris 2015. O principal esforço está concentrado no desenvolvimento de ações para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

O Acordo de Paris reúne metas na busca da contenção do aquecimento global após 2020. O documento pede que todos os países se esforcem para limitar o aumento da temperatura média global a menos de 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial.

*Com informações da NHK, emissora pública de televisão do Japão.