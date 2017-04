Manifestantes protestam contra políticas ambientais de Trump

Milhares de pessoas nos Estados Unidos estão se mobilizando para protestar contra as políticas ambientais do presidente Donald Trump, que completa 100 dias no cargo neste sábado.

Em Washington, uma multidão está caminhando em direção à avenida Pensilvânia, onde eles planejam fazer um circulo no entorno da Casa Branca. Organizadores disseram que outros 300 protestos devem acontecer em todo o país.

Participantes da Peoples Climate March disseram que eles são contra às mudanças feitas por Trump na mineração, perfuração de petróleo e emissões de gases de efeito estufa, entre outros pontos.

No dia de comemoração dos 100 dias do governo, Trump vai participar de um comício no Estado norte-americano da Pensilvânia. O evento será hoje (20h30 no horário de Brasília), no New Holland Arena, conforme anúncio feito no site de campanha de Trump

