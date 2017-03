Manifestantes protestam contra o Brexit do lado de fora do Parlamento britânico

Manifestantes se reúnem nesta manhã fora do Parlamento britânico em Londres, em protesto antes de um debate sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), termo conhecido como Brexit.

O grupo se opõe aos planos da primeira-ministra, Theresa May, de acionar o processo do Brexit, desencadeando o artigo 50º do Tratado de Lisboa nos próximos dias.

Um manifestante usava uma cabeça de boneco gigante de May. O grupo deseja que o Parlamento tenha voto "significativo" sobre os termos finais do Brexit.

Enquanto isso, a Câmara dos Comuns se prepara para debater o Brexit nesta segunda-feira à tarde e à noite.

Espera-se que o Parlamento, eventualmente, conceda a May a autoridade legal para acionar o Brexit, cuja escolha foi feita pelos britânicos em um plebiscito feito no dia 23 de junho. Fonte: Associated Press

