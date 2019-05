Manifestantes protestam contra a anulação das eleições para prefeito de Istambul

Manifestantes foram às ruas de Istambul, neste sábado, 11, protestar contra a anulação das eleições para prefeito da cidade, na qual o candidato da oposição Ekrem Imamoglu se saiu vitorioso.

Alegando irregularidades, o Alto Comitê Eleitoral da Turquia considerou o pleito inválido e marcou nova votação para o dia 23 de junho. A iniciativa conta com o apoio do presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, para quem refazer a eleição em Istambul significa fortalecer a democracia.

Já a oposição diz que a anulação gera preocupações em relação à disposição do Partido da Justiça e Desenvolvimento(AKP), legenda de Erdogan que foi, a princípio, derrotada em Istambul, em aceitar derrotas eleitorais e deixar o poder.