Manifestantes na Caxemira protestam contra lei indiana

Protestos contra a Índia tomaram a região da Caxemira nesta terça-feira, após as forças do governo matarem dois militantes num tiroteio e outro manifestante durante um ato que pedia o fim da lei indiana. Os protestos se espalharam pela região e eram liderados, em sua maioria, por estudantes.

Segundo o inspetor-geral da polícia, Muneer Ahmed Khan, os dois militantes foram mortos depois de a polícia e o exército isolaram a vila de Hakripora no começo da terça-feira. Conforme Khan, os militantes atiraram contra as tropas, desencadeando um tiroteio que durou pelo menos duas horas.

De acordo com moradores, as tropas explodiram duas casas durante a operação. Conforme o tiroteio evoluía, moradores desafiaram o cerco e entraram em confronto com as forças do governo perto do campo de batalha, numa tentativa de ajudar os militantes a escaparem. Um jovem foi morto e várias pessoas ficaram feridas.

Grandes protestos contra a lei indiana se espalharam por diversas áreas da Caxemira, incluindo a principal cidade, Srinagar, na região do Himalaia. Gritando palavras de ordem, estudantes mataram aula e foram às ruas, até serem parados nas portas de escolas e faculdades. Tropas atiraram balas de borracha e gás lacrimogêneo, deixando vários feridos.

As autoridades fecharam todas as instituições educacionais como uma "medida preventiva" e também bloquearam o acesso à internet na região para impedir que ativistas usassem as redes sociais para organizar protestos.

Nos últimos anos, residentes da Caxemira, a maioria jovens, demonstraram solidariedade com os rebeldes da região e procuraram protegê-los ao entrarem em confronto com as tropas do governo indiano nas ruas. Fonte: Associated Press.

