Manifestantes mexicanos formam 'muro humano' na fronteira com os EUA

Centenas de pessoas se reuniram na margem do Rio Grande, na cidade mexicana de Juarez, na fronteira com Estados Unidos, para formar um muro humano entre os dois países.

Os manifestantes agitavam panos coloridos, acenando para os moradores da cidade americana de El Paso, no Texas.

Os organizadores disseram que o muro humano pretendendo unir as duas cidades era melhor que um muro de aço e concreto para dividi-las.

O ex-candidato presidencial Cuauhtmoc Cárdenas disse: "temos muitos amigos do outro lado do rio, do outro lado onde eles pretendem construir esse muro que nunca vai separar dois povos amigos". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários