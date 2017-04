Manifestantes fazem ato em Campo Grande contra reformas da Previdência e Trabalhista

Manifestantes contra as reformas da Previdência e Trabalhista fizeram ato na manhã desta sexta-feira (28), no Centro de Campo Grande. Eles estavam com carros de som , faixas e uniformes com inscrições contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Segundo a Polícia Militar (PM), 10 mil pessoas participaram. A organização falou em 60 mil.

Eles se concentraram na praça Ary Coelho e de lá saíram em caminhada pelas ruas principais da capital sul-mato-grossense. Conforme iam passando, lojas, grandes e pequenas, fechavam as portas, em apoio ao movimento de alusão à paralisação nacional em protesto às reformas. Os estabelecimentos abriram em seguida.

O ato foi encerrado na praça do Rádio Clube por volta das 11h45 (de MS), onde dirigentes das entidades participantes e de movimentos sociais discursaram contra as propostas previstas nas reformas Trabalhista e da Previdência Social. Após os discurso, os participantes se dispersaram.

A advogada Domitila Vasco de Toledo participou do movimento. "Eu sou contra a redução de direitos. Contra a precarização dos direitos dos trabalhadores. A reforça previdenciária só vai impedir as pessoas de se aposentar. Daqui a pouco a aposentadoria vira utopia. A pessoa vai se aposentar doente. É um retrocesso social", avalia.

A diarista Rosa Silva passava pelo Centro enquanto o movimento era realizado, e apoiou a causa. "Atrapalha um pouco [a manifestação] a vida da gente no que diz respeito pegar um ônibus, por exemplo, mas eu apoio esse movimento. Se a gente não cobrar os nossos direitos, não vamos ser respeitados", diz.

Paralisação

A sexta-feira foi de manifestações e paralisações em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, alunos da Rede Municipal de Ensino e da Rede Estadual de Ensino ficaram sem aula.

Campo Grande amanheceu sem tranporte público. O serviço começou a voltar ao normal por volta das 8h30. Na rodoviária, também entre o final da madrugada e começo da manhã, ônibus de viagens não puderam entrar nem sair por impedimento de manifestantes.

Policiais civis atendem só casos urgentes. Eles estão com 30% da classe trabalhando. Agências bancárias de Campo Grande e municípios próximos não abriram. Rodovias foram bloqueadas em Dourados, Três Lagoas e Rio Brilhante. Trabalhadores da construção civil e metalúrgicos também cruzaram braços.

