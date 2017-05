Manifestantes fazem ato contra corrupção e reforma trabalhista

A manifestação foi organizada pelo Frente Brasil Popular, que reúne vários movimentos sociais, culturais e o comitê estadual contra as reformas / Divulgação

Manifestantes fizeram um ato neste domingo (21), no Centro de Campo Grande. Com faixas, cartazes e bandeiras, eles protestaram contra a corrupção e reformas trabalhistas, e pediram o afastamento do presidente da República, Michel Temer.

Cerca de 300 pessoas participaram do protesto, segundo os organizadores. A Polícia Militar estimou o grupo em 150 participantes.

Os manifestantes se concentraram na rua 14 de Julho, em frente a Praça Ary Coelho. Parte do grupo também ficou nos semáforos, enquanto outros manifestantes caminharam pela avenida Afonso Pena.

A manifestação foi organizada pelo Frente Brasil Popular, que reúne vários movimentos sociais, culturais e o comitê estadual contra as reformas. Eles representam 240 sindicatos e 15 federações.

