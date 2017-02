Manifestantes encerram ato e Avenida do Estado é liberada

Terminou por volta das 8h30 desta quarta-feira, 22, a manifestação que bloqueava trecho da Avenida do Estado, no centro de São Paulo, próximo ao Mercado Municipal. Manifestantes bloqueavam desde às 6h30 o trecho da avenida na altura da Rua São Caetano, no sentido centro. O grupo colocou pneus na via e ateou fogo a eles, impedindo a passagem de veículos.

Houve grande congestionamento e muitos motoristas tiveram que voltar pela contramão da avenida para escapar do bloqueio. A Polícia Militar informou que cerca de 50 pessoas participaram do ato - feito por comerciantes da Feirinha da Madrugada que são contra a construção de um shopping na região.

A Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) permanecia no local orientando os motoristas. Mesmo com a liberação, o trânsito ainda estava bastante lento por volta das 8h45.

