Manifestantes colocam fogo em agência bancária durante protesto no Rio

Uma agência bancária foi incendiada no centro do Rio durante manifestação no entorno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Nesta quinta-feira, 9, os deputados começam a analisar a proposta do governo de privatizar a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), como parte do termo de compromisso assinado com o governo federal para recuperar as finanças do Estado.

Os manifestantes utilizaram o material instalado pelo banco para proteger a agência, como estacas, para quebrar o vidro e ter acesso ao seu interior. Em seguida, utilizaram os tapumes como escudo contra as bombas de gás lacrimogêneo lançadas pela polícia militar.

A manifestação começou pela manhã, pacificamente. Apenas no início da tarde o confronto foi iniciado.

