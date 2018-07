Manifestantes anti-Trump chegam a parque onde está boneco inflável gigante

Manifestantes contrários à presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Escócia chegaram a um parque na capital do país, Edimburgo, onde sobrevoa um boneco inflável gigante com o mandatário norte-americano retratado como um bebê.

O boneco tem cerca de seis metros de altura e se tornou um símbolo dos protestos contra a primeira visita oficial de Trump ao Reino Unido. Muitos dos manifestantes também carregam placas com imagens do boneco de Trump, assim como a frase "Dump Trump", que significa "Despeje Trump".

Um dos manifestanes, vestido com os trajes do super-herói Homem-Aranha, carregava uma placa lembrando Trump que "grandes poderes trazem grandes responsabilidades" - a frase é emblemática no primeiro filme da trilogia do Homem-Aranha da produtora Sony, protagonizada pelo ator Tobey Maguire.

A marcha anti-Trump levou duas horas para atravessar a cidade neste sábado, divertindo turistas e motoristas, que buzinavam em apoio. Fonte: Associated Press.