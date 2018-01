Manifestações de mulheres pelo mundo pedem igualdade e o fim do assédio sexual

Milhares de pessoas foram neste domingo a um estádio de futebol em Las Vegas, nos Estados Unidos, para celebrar o aniversário das marchas de mulheres ao redor do mundo, encerando um fim de semana de manifestações globais com a promessa de continuidade das iniciativas que cobram igualdade, justiça e o fim do assédio sexual.

"Esta é uma festa de aniversário para um movimento que apenas começou a exercitar o seu poder para mudar essa democracia", disse Anna Galland, diretora executiva do grupo progressista moveon.org ao público do estádio.

Depois de marchas que atraíram multidões nos Estados Unidos no sábado, um ano após a posse do presidente do país, Donald Trump, manifestantes se reuniram neste domingo em vários continentes, em cidades como Londres, Paris, Sydney, Madrid e Buenos Aires. Os eventos culminaram com o evento de Las Vegas, que lançou um esforço para registro de 1 milhão de eleitores em um ano de eleições legislativas nos Estados Unidos. Mulheres foram estimuladas a se registrar não apenas como eleitoras mas também como candidatas.

As manifestações ocorrem em um momento de responsabilização de muitos homens em Hollywood, na mídia e em outras indústrias, em que as mulheres têm cobrado o fim do abusos sexuais e da desigualdade em geral. Os participantes dos eventos deste ano disseram que eles foram galvanizados por uma avalanche de questões políticas e de gênero que ganharam espaço no ano passado. Muitas das manifestantes não só apoiaram os direitos das mulheres como denunciaram as opiniões de Trump sobre questões como a imigração, o aborto e os direitos LGBT. Fonte: Associated Press.