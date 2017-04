Manifestações contra Maduro devem ser numerosas na quarta-feira

As manifestações contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, marcadas para a próxima quarta-feira, devem ser numerosas, de acordo com um relatório do Eurasia Group divulgado hoje.

O Eurasia lembra que apesar da Semana Santa, os protestos contra o governo aconteceram quase todos os dias, em diferentes localidades do país. De acordo com a Foro Penal, cinco pessoas foram mortas e 470 detidas durante as manifestações, desde 5 de abril.

A empresa de consultoria ainda alerta que o governo pode usar qualquer truque à disposição para minimizar as manifestações desta semana, como fechar estações de metro e bloquear as principais vias de Caracas.

O relatório da Eurasia pondera, no entanto, que "os últimos acontecimentos mostraram que a oposição está mais unida em torno da estratégia de manifestação que, combinada com o descontentamento social, significa que a dinâmica social pode estar se aproximando de um ponto de inflexão".

"As manifestações terão de ser massivas e sustentadas para que as principais figuras chavistas abandonem Maduro. Nesse ínterim, o presidente pode pedir por eleições regionais para distrair a oposição e aliviar a pressão sobre seu governo", opinam analistas do Eurasia. (Matheus Maderal - [email protected] )

Veja Também

Comentários